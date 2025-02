150 Tage | Fasching ohne Lachen

Fasching ohne Lachen. Aber eine Regierung haben wir an Tag 150 immer noch nicht. Die Zeichen stehen auf Tag 155: Am Rosenmontag könnte/sollte/müsste die türkis/schwarz-rot-pinke Regierung angelobt werden. Angelobt werden kann die Regierung am kommenden Montag aber nur dann, wenn nicht am Tag zuvor, dem Fasching-Sonntag, die Neos in ihrer Mitgliederversammlung ein zweites Mal das Zuckerl platzen lassen – indem in der Versammlung keine Zweidrittelmehrheit für die Absegnung der Koalition zustande kommt. Wenn das passiert: Dann haben wir politischen Fasching wie noch nie zuvor. Auch wenn das so ganz und gar nicht zum Lachen wäre…