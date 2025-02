Diese rechten AfD-Recken sitzen im neuen Bundestag

Zwei Tage nach der Bundestagswahl in Deutschland hat sich in Berlin die auf das Doppelte angewachsene AfD-Fraktion konstituiert. Ihr gehören auch umstrittene Abgeordnete an, die besondere Beziehungen zu rechtsextremen Netzwerken haben. Einer nannte sich selbst das „freundliche Gesicht des Nationalsozialismus“.