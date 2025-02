„Liebe Grüße“: AfD-Chef stichelt gegen Uli Hoeneß

Hoeneß: „Die AfD will ich nicht dabei haben“

Der Satz Richtung des Ehrenpräsidenten des FC Bayern, Uli Hoeneß, dürfte ein Seitenhieb gewesen sein auf dessen AfD-kritische Äußerungen. Hoeneß hatte bei der Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena zu Ehren des gestorbenen Weggefährten Beckenbauer Mitte Jänner 2024 gesagt, er würde sich die WM-Stimmung von 2006 in Deutschland mit zurückwünschen, aber „die AfD will ich nicht dabei haben“.