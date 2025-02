10,3 Millionen Stimmen: Hier räumte die AfD ab

AfD-Hochburg Thüringen: Landeschef Höcke als Zugpferd

Wie stark die AfD vor allem in den Bundesländern der ehemaligen DDR war, zeigt sich am Beispiel Thüringen. Dort, wo der umstrittene Björn Höcke Landesparteichef ist, holte die Partei 38,6 Prozent der Zweitstimmen. In 150 von 596 Wahlgemeinden schaffte sie mehr als 50 Prozent, in 20 Gemeinden sogar mehr als 60 Prozent. In 30 Gemeinden wählte niemand die Grünen.