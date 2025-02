Inferno bei Recyclinganlage: Fenster zu lassen!

Kurz nach 5 Uhr in der Früh brach der Brand am Areal der Recyclinganlage in Pill aus. Binnen kürzester Zeit standen ganze Berge von Müll in Flammen. Mehrere Feuerwehren aus der Region rückten mit Dutzenden Einsatzkräften und mehr als 20 Fahrzeugen an und bekämpfen seither das Inferno.