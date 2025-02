Ex-Fußball-Legionär als Politiker umworben!

Vitali Klitschko war Schwergewichtsweltmeister im Boxen, ehe er politisch tätig und Bürgermeister von Kiew wurde. Ein einst in Österreichs spielender Torwart und spätere Fußballtrainer wandelt nun in Kroatien auf ähnlichen Spuren – wie schon von 2017 bis 2021 ist er in Rijeka politisch aktiv . . .