Gelebte Inklusion – „Aus dem Rahmen Tanzen“

„Der Alltag mit Behinderung ist nicht immer rosig, aber unsere Schützlinge sollen so viel Selbstständigkeit wie möglich erlangen“, erklärt Katalin Zanin, die sich seit über vier Jahrzehnten unermüdlich für die Integration von Menschen mit Behinderungen einsetzt. 1979 gründete die gebürtige Ungarin den Kultur- und Bildungsverein Ich bin O.K., der als leuchtendes Beispiel für gelebte Inklusion gilt. Mit Tanz und kulturellen Aktivitäten bietet der Verein Menschen mit und ohne Behinderung eine Bühne, auf der sie gemeinsam ihre Leidenschaft ausleben können: „Sie sollen frei und fröhlich sein, in andere Rollen schlüpfen und Fehler machen dürfen.