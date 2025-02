„Korrektur in der Asylpolitik längst überfällig“

Mit Blick auf die ins Finale gehenden Regierungsverhandlungen in Österreich sagt Stelzer: „Ich hoffe daher sehr, dass es in Deutschland bald eine stabile Regierung mit einem klaren Fokus auf die Stärkung des Standorts gibt.“ In Sachen Asyl, wo sich die ÖVP zuletzt stark positionierte, meint der Landeshauptmann: „Der Zugewinn der AfD zeigt, dass viele Menschen unzufrieden sind und eine Kurskorrektur in der Asylpolitik überfällig ist.“