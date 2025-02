Oster-Regierung | Hüben und drüben

Hüben und drüben. „Wenn Deutschland hustet, hat Österreich Fieber“ – eine so oder so ähnlich seit Jahrzehnten geläufige Binsenweisheit, gemünzt vor allem auf die Wirtschaft: Denn wenn diese in unserem großen Nachbarland, mit dem wir so eng verflochten sind, leicht kränkelt, dann trifft das unsere für gewöhnlich in deutlich heftigerem Ausmaß. Nun hat die Krise beim Nachbarn das „Husten-Stadium“ längst bei Weitem übertroffen, die Wirtschaftsmacht Deutschland klopft schon an der Intensivstation an – während Österreich noch in der Normalstation auf Genesung hofft. Hüben wie drüben wünscht man sich daher politische Wunderärzte, die die Wirtschaft retten. Hüben wie drüben sucht man politische Heilsbringer, die der von CDU-Kanzlerin Angela Merkel eingeläuteten Flüchtlings-Willkommenspolitik ein Ende bereiten.Damit gewinnt man Wahlen. Das gelang in Österreich der FPÖ mit Herbert Kickl und mit (sehr) groben Abstrichen der ÖVP auf Platz 2. Das gelang nun in Deutschland Friedrich Merz und der AfD, der radikalen Schwesterpartei unserer Blauen. Eine Koalition mit der AfD hat Wahlsieger Merz ausgeschlossen. Doch das kennen wir aus Österreich: Auch hier hat die ÖVP eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen, um sie dann doch zu verhandeln – aber am Ende allerdings nicht zu schaffen. Was wir uns jetzt wünschen dürfen? Eine starke Regierung in Deutschland, die in Sachen Wirtschaft und Flüchtlingspolitik starke Akzente setzt. Und eine starke Regierung in Österreich, die dasselbe tut. Man wird ja noch träumen dürfen…