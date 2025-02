Crash mit Schneekanonen: Mann und Teenie verletzt

Zwei schwere Skiunfälle ereigneten sich am Samstag im Tiroler Unterland. In Jochberg prallte ein 14-Jähriger gegen eine Schneelanze und erlitt dabei schwere innere Verletzungen, in der Wildschönau kollidierte ein 52-Jähriger bei einer nächtlichen Abfahrt auf einer gesperrten Piste mit einer Schneekanone.