„Jetzt wissen wir, wo wir stehen“

Das was im Training und in der Vorbereitung gegen schwächere Teams klappt, schaut im Liga-Alltag ganz anders aus. „Die Spieler suchen keine 1:1-Situationen, sind nicht bereit, einmal über den Verteidiger drüber zu gehen“, nennt Mader die Unzulänglichkeiten beim Namen. Es fehlt an Mut und Entschlossenheit, letztlich auch am Können. Ein einziger Graus sind auch die Standards. „Wir strahlen da keine Gefährlichkeit aus. Ich habe das Gefühl, dass da kein Feuer drin ist“, so Torhüter Domenik Schierl.