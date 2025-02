Küchengehilfin stach Kollegen: Bedingte Haftstrafe

Arbeitskollegen feierten, bevor es eskalierte

Der blutige Vorfall hatte sich in der Nacht auf den 2. Juli 2024 ereignet. Die beiden Arbeitskollegen einer Pinzgauer Pizzeria hatten mit einem weiteren Kollegen an dem Abend gefeiert und getrunken. Warum es zu einem Streit kam, ist nicht ganz klar. Laut Anklägerin dürfte ein zerbrochenes Glas die Wut der Angeklagten geweckt haben. Zudem soll sie im Verhör unterschiedliche Versionen erzählt haben, sie soll auch den Arbeitskollegen gedroht haben, ihnen Vergewaltigungsvorwürfe zu machen. Weiters soll sie die beiden Arbeitskollegen, darunter eben auch das Opfer der Messerattacke, gedrängt haben, falsch auszusagen – nämlich in Richtung einer Selbstverletzung.