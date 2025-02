Küchengehilfin: „Wollte ihn nur kurz anstechen“

Gerade mal fünf Tage arbeitete die Italienerin (43) als Küchengehilfin in einer Pizzeria. Bis es zur blutigen Auseinandersetzung in der Gemeinschaftsküche mit einem Arbeitskollegen kam: Zuerst soll sie ihm ein zerbrochenes Glas in die Brust gedrückt, danach ein Steak-Messer mit elf Zentimeter Klinge in die Haut oberhalb des Herzens gerammt haben. „Ich ersteche dich noch einmal“ waren ihre Worte, als die Rettung den Mann versorgte und ins Spital brachte, erklärte die Staatsanwältin beim Prozess am Dienstag in Salzburg. Später soll sie auch das Opfer und einen Zeugen zur Falschaussage gedrängt haben.