Ein großer Abenteurer und sein Schicksalsberg

Über hohen Besuch darf sich die Landeshauptstadt Mitte März freuen: Denn mit Reinhold Messner schaut am 16. März einer der bekanntesten Abenteurer im VAZ in St. Pölten vorbei. Mit im Gepäck hat die Bergsteiger-Legende seine neue Live-Show mit Bildern und Erinnerungen an seinen Schicksalsberg Nanga Parbat. Anlässlich seiner Jubiläumstour zum 80. Geburtstag erzählt der Südtiroler von seiner Expedition 1970 auf den anspruchsvollen Achttausender.