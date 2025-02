Floridsdorfer „Schulruine“ wird endlich saniert

Aus Ersatzschule wird Jugendzentrum

Jetzt liegt der „Krone“ der weitere Fahrplan vor, um diesen Schandfleck des Wiener Bildungssystems zu beseitigen. Die gute Nachricht: Man befinde sich bereits in der Planungsphase, die Vorarbeiten beginnen im Sommer. Die schlechte Nachricht: Die Arbeiten werden mindestens bis 2028 dauern. Die Sanierung der Schule selbst erfolgt in zwei Etappen: Im Juni 2026 zieht der erste Teil der Schule in das Ersatzquartier, um den Sanierungsarbeiten Platz zu machen. Ein Jahr später, im Juli 2027, kehren die ersten Klassen in den renovierten Teil zurück, während der zweite Bauabschnitt beginnt. Bis Juli 2028 soll die gesamte Schule modernisiert und wieder in Betrieb genommen werden. Der Rückbau des Ersatzquartiers zum Jugendzentrum wird bis Januar 2029 abgeschlossen.