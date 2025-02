Ärger um neuen Kreisverkehr: Schutzweg fehlt

Gut angenommen wird der provisorische Kreisverkehr, der, wie berichtet, vor der gesperrten Lieserschlucht in Spittal installiert wurde. Laut Land soll er den Verkehrsfluss während der Bauarbeiten in der Schlucht positiv beeinflussen. Sind die Arbeiten beendet, wird ein richtiger Kreisel installiert. Bis dahin gibt es an der Stelle keine Sicherungseinrichtungen für Fußgeher, was für Kopfschütteln sorgt. „Das ist viel zu gefährlich. Viele Fußgänger müssen die Straße queren. Zudem dauern die Bauarbeiten ja noch Jahre!“, ärgert sich eine Anrainerin.