Aufstieg im Visier: „Wäre die größte Belohnung“

Spannender könnte das Titelrennen in der zweiten Liga kaum sein. Nach 18 von 30 Runden führte die Admira nur einen Punkt vor Ried die Tabelle an. Die Südstädter gewannen am Freitag mit 3:2 gegen Bregenz. Zum Schluss kann nur einer der beiden Klubs in die höchste Spielklasse aufsteigen. Prämie hat zumindest Ried den Spielern noch keine versprochen: „Der Aufstieg wäre die größte Belohnung“, sagt der Salzburger Jonas Mayer. Die Motivation ist jedenfalls gegeben: „Wir trainieren sehr hart, geben alles dafür, dass wir am Ende ganz oben stehen“, betont der Saalfeldener, der mit den Innviertlern wieder in die Bundesliga will. Dort kam er nämlich erst einmal zum Einsatz: Am 19. September 2022 beim 0:3 der Rieder bei der Wiener Austria wurde der Mittelfeldspieler für zehn Minuten eingewechselt.