„Weißes Gold“ – Wasser in Innsbruck stand im Fokus

Virtueller Verbrauch bei 4700 Liter pro Kopf und Tag

Weitere interessante Zahlen bzw. auch welche, die nachdenklich machen: Aus dem sanierten Trinkwasserstollen in Mühlau fließen pro Sekunde stolze 2000 Liter Wasser. „Der reale Wasserverbrauch pro Kopf und pro Tag liegt in Österreich bei 135 Liter. Rechnet man den virtuellen Verbrauch – also auch das Wasser, das wir für die Nahrung, die Kleidung, das Handy, das Auto benötigen -, dann sind es 4700 Liter pro Tag.“