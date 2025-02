Drei Täter nach Einbruch in Vorarlberg gesucht

Eine äußert unliebsame Überraschung erlebten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Fußach: Am Dienstag zwischen 10.20 und 15.10 Uhr haben sich vermutlich drei Täter Zugang zum Haus verschafft, das Trio schlug ein Fenster vor der Terrasse ein, um in die Immobilie zu gelangen. In weiterer Folge durchkämmten die das Erd- wie auch das Obergeschoß nach Wertgegenständen. Durch ein geöffnetes Fenster gelang den Einbrechern schließlich unerkannt die Flucht.