Wie Seniorin unschuldig auf Interpol-Liste landete

Eine lang geplante Reise, bestens vorbereitet – und dennoch wäre der Trip nach Zypern für ein Ehepaar aus Brunn am Gebirge zu Ende gewesen, bevor er so richtig begonnen hatte. Denn bei der elektronischen Kontrolle am Flughafen Schwechat wurde der Pass von Christine C. nicht akzeptiert, stattdessen sollte sie einen Polizisten aufsuchen.