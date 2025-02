Model Winnie Harlow hat sich mit NBA-Star verlobt

An einen Antrag habe sie nur kurz gedacht, gestand Harlow. „Für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich: ,Das wäre so süß, wenn das eine Verlobung wäre.‘ Aber ich bin auch nicht die Art von Mensch, die raten oder eine Überraschung verderben will. Es war also nur ein flüchtiger Gedanke in meinem Kopf“, erklärte sie.