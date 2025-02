Fiebrige Episoden des Papstes legten sich wieder

Veranstaltungen abgesagt

Der Vatikan hat nun die Generalaudienz am Mittwoch abgesagt und bekanntgegeben, dass der Papst nicht an den Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr der Diakone am Sonntag teilnehmen werde. Die Veranstaltungen würden aber planmäßig fortgesetzt, auch wenn der Papst nicht persönlich anwesend sein könne, hieß es.