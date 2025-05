Mit Luxussteuern zum leistbaren Gemeindebau

Es ging also von Anfang an um mehr, als nur sozialen Wohnbau. Wollte man auch eine „neue“ Gesellschaft?

Ich würde eher sagen, dass man das in einem Prozess entwickelte. Man hat nicht per se „den neuen Menschen“, gesund, stark und geistig aktiv, geplant. Man wollte eher verschiedene Dinge miteinander verbinden. Das sind Konzeptionen, die schon von Victor Adler stammen, der deutlich von „Qualifizierung“ sprach. Wenn die Arbeiterschaft auch Führungsverantwortung in diesem Staat übernehmen will, dann muss man bildungsferne, unter katastrophalen hygienischen Umständen lebende Menschen an neue Verhältnisse heranführen, so, dass sie in weiterer Folge Unabhängigkeit Selbstverantwortung und Selbstständigkeit erlangen können.