Das Universalrezept für die SPÖ? Victor Adler!

Der Gründungskern der SPÖ liegt in den Arbeiterbildungsvereinen, sie waren der politische Organisationszweig der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. 1868 schloss sich der Wiener Arbeiterbildungsverein der Ersten Internationalen an. Gleich zu Beginn diskutierte die österreichische Sozialdemokratie über ihre künftige Richtung: Sollte sich die Arbeiterbewegung als Teil der liberalen Bewegung verstehen? Oder lieber an die bürgerlich-demokratische Bewegung andocken? Oder wäre es besser, die marxistische Grundlage deutlicher herausstreichen und von Anfang an selbstständig zu handeln? Beim Gründungsparteitag der österreichischen Sozialdemokratie 1874 in Neudörfl konnte man die ideologischen Gegensätze jedenfalls nur notdürftig überbrücken.