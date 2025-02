Warum wir gerne Krapfen essen und uns maskieren

Um den Faschingskrapfen rankt sich eine amüsante Legende: Die Hofratsköchin Cäcilie Krapf, so erzählte man sich, soll sich bei einem Streit so über ihren Mann geärgert haben, dass sie einen Batzen Germteig nach ihm schmiss. Der landete aber nicht auf dem Gatten, sondern zischend in einem Topf mit heißem Fett – damit ward der Krapfen geboren.