Pierer nicht mehr unter den Reichsten der Welt

2023 lag er auf Platz 1804

Nach wie vor ist nicht bekannt, ob Pierer einer der Investoren ist, die Geld zuschießen wollen, um die Sanierung des Unternehmens auf Schiene zu bringen. Unabhängig davon ist Fakt: Im Ranking der reichsten Menschen der Welt scheint der Name des Unternehmers nicht mehr auf. Wer auf der Internetseite des Forbes-Magazins die sogenannte Billionaires-List, also das Ranking der Milliardäre, aufruft, sucht vergeblich nach Stefan Pierer. Für das Jahr 2023 war er noch auf Platz 1804 ausgewiesen worden – mit einem Vermögen von 1,6 Milliarden US-Dollar (umgerechnet wären das heute etwa 1,52 Milliarden Euro). Hat ihm die KTM-Insolvenz den Platz in der Liga der Reichsten gekostet?