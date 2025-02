80-Kilo-Braunbär attackiert Familie mit Kindern

Abschüsse von „Problembären“ sind umstritten

Grundsätzlich sind Bären in der Slowakei ganzjährig geschützt und dürfen nur in Ausnahmefällen abgeschossen werden, wenn von ihnen Gefahr für Menschen droht. Auf Druck von Jägern und Lokalpolitikern hat die Regierung in Bratislava im vergangenen Jahr jedoch entschieden, bis zu hundert sogenannte „Problembären“ zum Abschuss freizugeben. Diese Entscheidung ist aber politisch höchst umstritten.