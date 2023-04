Leiche gefunden: Jogger (26) von Bär getötet?

Andrea Papi aus Südtirols Nachbarprovinz Trentino kehrte am Mittwochabend vom Joggen nicht nach Hause zurück. In der Nacht wurde der 26-Jährige tot neben einem Wanderweg in der Gemeinde Caldes aufgefunden. Laut der Nachrichtenagentur Asena wurde der Jogger von einem Wildtier angegriffen. Die Polizei ermittelt.