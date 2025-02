„Wir müssen schauen, was noch zu retten ist“

Die Begeisterung über das geplante Wohnprojekt am Standort der Volksschule Schwarzstraße hält sich in Grenzen. Für Aufregung sorgt nicht nur, dass die Schule weichen muss, sondern auch dass keine günstigen Wohnungen entstehen werden. „Wir können leider nichts vorschreiben, weil im Bestand gebaut werden und es auch keine Verdichtung geben soll“, sagt Planungsstadträtin Anna Schiester von der grünen Bürgerliste. Sie selbst ist mit den Plänen des Besitzers, dem Stift Admont, nicht glücklich. „Ich hätte auch gerne leistbare Wohnungen.“ Die werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Das Areal befindet sich zwischen der Schwarzstraße und der Salzach in einer Bestlage.