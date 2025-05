Das schrieben US-Präsidenten ihren Nachfolgern

Einen ganz anderen Ton schlägt hingegen der Brief an, den Barack Obama, Amtszeit 2009-2017, seinem Nachfolger Donald Trump hinterließ. Das zeigt schon die Anrede: Begannen seine Vorgänger ihre Briefe mit „Lieber Bill“ oder „Lieber George“, so richtete Barack Obama seine Worte an „Mr. President“. Dann erinnert er den neuen Präsidenten daran, dass nicht alle so privilegiert seien wie sie selbst, und dass es an ihnen liege, „alles zu tun, um jedem Kind und jeder Familie einen Aufstieg zu ermöglichen, die bereit wären, hart zu arbeiten“.