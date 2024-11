Die Geburtsstunde der USA war eine Teeparty

Vordergründig ging es um Steuern, in Wirklichkeit aber um politische Mitbestimmung. Am 16. Dezember 1773 stürmte eine Gruppe Bürger –verkleidet als Angehörige des Stamms der Mohikaner – im Hafen von Boston ein englisches Handelsschiff. Vor einer jubelnden Menge warfen die Bostoner die gesamte Teeladung eines Schiffs der East India Company über Bord. Die Provokation richtete sich gegen den „Tea-Act“: Die Schiffsstürmer zeigten damit ihre Empörung gegen als ungerecht empfundene Steuern und Wettbewerbsvorteile der britischen East India Company. Die verkleideten Schiffstürmer waren die Nachkommen jener englischen Siedler, die sich dauerhaft in Nordamerika niedergelassen hatten und Untertanten der britischen Krone waren.