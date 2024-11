USA: Warum der Präsident nicht direkt gewählt wird

Wenn ein Präsident der USA gewählt wird, dann nicht von den einzelnen US-Bürgern, die ihre Stimme abgeben dürfen, sondern von exakt 538 Wahlmännern („electors“). Auf jeden der 50 Bundesstaaten der USA entfällt eine fixe Anzahl an Wahlmännern. Ihre Zahl bemisst sich nach der Summe der Abgeordneten und Senatoren, die dieser Bundesstaat im Kongress hat. So sind es derzeit in Kalifornien 54, in Texas 40, oder in Pennsylvania 19 Wahlmänner, die den Präsidenten wählen.