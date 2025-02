Held von Villach: „So sind wir Syrer nicht!“

„Ich habe selber Kinder, wir haben alle geweint, weil der 14-Jährige gestorben ist!“, so der in Villach lebende Syrer. Seinen Landsmann verurteilt Alhalabi: „So sind wir nicht! Ich lebe seit Jahren gut integriert hier, und viele andere auch. Ich hoffe, die Menschen vergleichen uns nicht mit dem Täter!“ Er wolle lediglich in Frieden hier leben. Als Held sieht er sich nicht: „Jeder hätte so reagiert!“