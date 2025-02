Eigene Asyl-Bezahlkarte kostete Land 18.400 Euro

In Oberösterreich gibt es seit Sommer 2024 kein Bargeld mehr für Flüchtlinge. Sie erhalten stattdessen eine sogenannte Sachleistungskarte. 680 Personen werden zurzeit in dem Pilotprojekt erfasst, 1600 Asylwerber sind davon noch nicht betroffen. Die SPÖ wollte in einer Landtagsanfrage vom zuständigen ÖVP-Landesrat die Details dazu erfahren.