Statt Verbot: Handys an Schulen kompetent nutzen

Erst vor wenigen Tagen forderten die Neos ein verpflichtendes Handyverbot an Volksschulen. Bereits im Vorjahr wurde seitens des Landes ein Schwerpunkt in Sachen Handynutzung gesetzt: Mit der Initiative „Handykompetente Schulen“ sollen Risiken und Chancen thematisiert, die Nutzung schulautonom geregelt werden. So wie im „handyfreien“ Gymnasium in Klosterneuburg, wo die Geräte beim Betreten der Schule bis 15.30 Uhr ausgeschaltet und an einem frei wählbaren Ort aufbewahrt werden müssen.