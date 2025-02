Grüne legen Rosen vor russische Botschaft in Wien

Man gedenke nicht nur seiner, sondern auch all jener, die derzeit etwa in Georgien, Serbien oder der Slowakei auf die Straße gingen, weil sie in einer Demokratie leben. Alle politischen Gefangenen müssten freigelassen werden, die Regierung an den Russland-Sanktionen festhalten. Gebietsabtretungen in der Ukraine könnten Kreml-Chef Wladimir Putin zu weiteren Aggressionen ermutigen.