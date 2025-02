„Regierung ohne AfD bedeutet Neuwahlen“

Immer wieder wird in Deutschland vor österreichischen Verhältnissen gewarnt. „Ich vermute dass es so ähnlich kommt, wie in Österreich. Wenn eine Regierung ohne AfD gebildet wird, wird es in kürzester Zeit Neuwahlen geben. Die CDU ist in meinen Augen auch schon eine eher Linke Partei, die den Willen des Volkes nicht umsetzen könne.“ Dazu zähle laut Baum Frieden und den Stopp von illegaler Migration.