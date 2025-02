Gewinne versprochen, nun über 100.000 Euro futsch

Seit Anfang des Jahres befand sich der Tiroler in den Fängen der Web-Ganoven. Diese hatten dem 60-Jährigen viel Geld in Aussicht gestellt. „Dem Opfer wurde versprochen, dass sein auf einer Anlageplattform angelegtes Geld innerhalb kürzester Zeit hohe Gewinne abwerfen würde“, so die Polizei.