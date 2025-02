Unternehmerinnen üben Kritik an Kinderbetreuung

Randzeiten als Problem

Die 150 befragten Unternehmerinnen unterstreichen, dass sich in den vergangenen Jahren die Betreuungszeiten in den einzelnen Gemeinden verbessert hätten, Betreuungsplätze im Kindergarten und in der Schule vorhanden seien. Kritik gibt es aber an fehlenden Öffnungsangeboten zu den Randzeiten. 66 Prozent wünschen sich angepasste Betreuungszeiten vor allem in der Früh und am Abend.