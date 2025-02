Messerattacke in Wien: „Er wollte mich küssen“

Die zwei Männer hatten sich in der Nacht auf den 25. August 2024 am Schwedenplatz getroffen. Der 21-Jährige hatte in der Vergangenheit dem Älteren mehrfach Drogen abgekauft und sprach ihn wieder auf Cannabis an. Dass das in einer ziemlichen Lautstärke an einem äußerst belebten Ort geschah, verärgerte den 27-Jährigen. Es kam zu einem Streit, der Syrer versetzte dem Jüngeren zunächst eine Ohrfeige. Dann habe er sich zu seinem in der Nähe abgestellten Moped begeben „und mit einer Machete, einem machetenartigen Gegenstand oder einem scharfen Messer“ auf den 21-Jährigen eingeschlagen haben, meinte die Staatsanwältin.