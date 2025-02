Geiseln bleiben wichtigstes Druckmittel der Hamas

Neuwahlen wären für Netanyahu ein Desaster. Die Öffentlichkeit mache ihn dafür verantwortlich, dass die Geiseln so lange in Gefangenenschaft geblieben seien, und dass der Zustand der letzten drei Freigelassenen so schlecht sei, sagte Melamed. Israels Regierung strebe mit der Zerstörung der Hamas und der Freilassung der Geiseln zwei Ziele an, die sich gegenseitig ausschließen würden.