Älteste Hamas-Geisel tot: Trump droht mit „Hölle“

„Schweren Herzens haben wir Kibbuz-Mitglieder heute Morgen die Nachricht erhalten, dass unser lieber Freund Shlomo Mansour, 86, in der Gefangenschaft der Hamas ermordet wurde. Er wurde bei dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 aus seinem Haus im Kibbuz Kissufim entführt“, heißt es in einer Erklärung seiner Gemeinde.