Israels Militär in höchster Alarmbereitschaft

Hamas fordert Israel auf „nachzugeben“

Die Hamas werde keine weiteren Geiseln freilassen, bis Israel „nachgibt und für die vergangenen Wochen entschädigt“, sagte Ubaida. Ein weiterer Austausch von Geiseln und Gefangenen war ursprünglich für kommenden Samstag vorgesehen. Am vergangenen Samstag hatte die Hamas drei weitere Geiseln freigelassen. In den letzten drei Wochen wurde die Waffenruhe weitgehend eingehalten, obwohl einige Palästinenser durch israelischen Beschuss getötet wurden. Laut Hilfsorganisationen haben die Lieferungen von Hilfsgütern in den Gazastreifen zugenommen.