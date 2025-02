Pioneers Vorarlberg starten den finalen Countdown

Am Freitag erwartet die Wiener dann ein vermeintliches „Freilos“, in Innsbruck geht es gegen zahnlose Haie. Gegen die Tiroler gab es in drei Spielen, drei Siege: Torverhältnis: 23:4. Die Pioneers dagegen empfangen übermorgen Fehervar – aktuell Tabellenvierter – ehe es dann am Samstag in der Feldkircher Vorarlberghalle zum direkten Aufeinandertreffen mit den Capitals kommen wird.