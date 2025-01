Pioneers setzen Jagd auf die Vienna Capitals fort

Erster Saisonsieg gegen Villach muss her

Der nächste Schritt in Richtung Pre-Playoff soll bereits heute gelingen. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den VSV (16) und bei einer Pleite der Caps im Duell mit Meister Salzburg wäre man auf einen Zähler an den Wienern dran. Etwas, das vor gut einem Monat nicht einmal die größten Optimisten für möglich gehalten hatten...