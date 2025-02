Kultur verlangt: „Klagenfurt, mach‘ deinen Job!“

Nach der Demonstration am 31. Jänner, zu der Kabarettist und Musiker Christian Hölbling sowie die Initiativen Kärnten andas und die Interessensgemeinschaft der Kulturinitiativen in Kärnten/Koroška (IG KIKK, die 85 Mitgliedsinitiativen vertritt) aufgerufen haben, wurden mehr als 3000 Unterschriften gesammelt. Am Mittwoch, 12. Februar (10.30 Uhr), soll diese gewichtige Petition am Neuen Platz an Bürgermeister Christian Scheider und Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz sowie an Kulturamtsleiter Alexander Gerdanovits übergeben werden. Die klare Forderung lautet: „Wir brauchen einen Budgetbeschluss. Jetzt!“ Dazu erklingt – leider – einmal mehr der Protestsong von Marie & Luise: „Macht endlich euren Job und bringt den Laden hier auf Schiene! Eine Stadt ohne Kultur ist keine Stadt, sondern Ruine!“