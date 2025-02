Harte Personal-Einsparung droht in Klagenfurt

15 Millionen Euro fehlen

Beim provisorischen Haushalt fehlen 15 Millionen Euro, dabei sollten diese Zahlen im Plus sein. Vieles muss eingespart werden. Die Personalkosten machen 39 Prozent aus. Bürgermeister Christian Scheider spart 30 Beamte ein, SP-Chef Ron Rabitsch will in den nächsten Jahren sogar auf 300 Mitarbeiter verzichten. Einfach sieht es nicht aus.