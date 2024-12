Nun ist es fix: Österreich kauft 12 neue Kampfjets

Zweite Flotte soll Zeltweg entlasten

In der Truppe wurde die Meldung am Freitagabend euphorisch aufgenommen – seit fast einem Jahr war die Entscheidung überfällig. Das Fehlen einer zweiten Flotte am Standort Linz hatte zuletzt sogar die Eurofighter in Zeltweg unter Druck gebracht und tageweise Überwachungsausfälle hervorgerufen – die „Krone“ berichtete.