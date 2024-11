Aufschrei nach „Krone“-Bericht über Eurofighter

Ministerien geben sich gegenseitig die Schuld

Aus dem Verteidigungsministerium hieß es, es stehe mit seinen Fluglotsen in direkter Konkurrenz mit der zivilen Luftfahrt, in der das Gehaltsniveau deutlich höher sei. Werner Koglers BMKÖS, das für den öffentlichen Dienst zuständig ist, hätte Gehaltserhöhungen blockiert, hieß es. Dort wollte man am Sonntag von den Anschuldigungen nichts wissen: „In den vergangenen Jahren wurde die Drastik dieser Situation in keinem Gespräch seitens des BMLV aufgebracht“, so eine Sprecherin des Ministeriums zur „Krone“. Man sei aber für Gespräche bereit, um zu einer Lösung zu finden.