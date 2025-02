In steirischen Wäldern herrscht Alarmstufe Rot

Für ein echtes Winterwunderland müssen die Steirer aktuell hoch hinaus – in weiten Teilen präsentiert sich die Grüne Mark in diesem Winter aber aper und braun. Nicht nur viele (kleinere) Skigebiete stellen die fehlenden Niederschläge vor große Probleme (wie berichtet, stehen etwa am Niederalpl die Skilifte aufgrund des Schneemangels schon still), auch in den steirischen Wäldern herrscht aufgrund der Trockenheit aktuell Alarmstufe Rot.